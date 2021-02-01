За убийство топ-менеджера минской компании Андрея Косяка Алексея Синькевича приговорили к пожизненному заключению, Ростислава Светчикова — к 23 годам лишения свободы. Ранее они уже были осуждены по данному делу, но после того как нашли тело бизнесмена, первый приговор отменили.





Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Алексей Синькевич (на фото) будет отбывать наказание в тюрьме, Ростислав Светчиков — в исправительной колонии усиленного режима.

Убийство Андрея Косяка

Как следует из материалов дела, руководитель отдела продаж минской фирмы Андрей Косяк пропал в ноябре 2016 года, примерно через месяц его Audi Q7 нашли в Минском районе. Тело искали несколько лет. Было установлено, что до исчезновения он собирался купить новую Toyota Land Cruiser за 50 тысяч долларов. Эти деньги исчезли.





Андрей Косяк мог являться свидетелем по отдельным эпизодам громкого убийства бизнесмена из Березино.





Тело убитого Косяка нашли через два года после убийства. О том, что тело бизнесмена находится в пейнтбольном клубе, сообщили два минчанина, которых Алексей Синькевич (приговоренный к пожизненному заключению за убийство бизнесмена из Березино Сергея Метельского. — Прим. TUT.BY) нанял вывезти и спрятать его тело.





На суде об убийстве Косяка эти двое проходили как свидетели, они убеждали суд, что когда вытаскивали из автомобиля и прятали тело 100-килограммового Косяка, не подозревали, что находится в целлофане. Именно они сообщили правоохранителям, где закопано тело, — на следующий день после того, как закончился двухлетний срок, в течение которого они могли быть привлечены к ответственности.





В качестве потерпевшей по делу проходит сестра убитого Косяка.





Кто на скамье подсудимых?

Обвиняемыми по данному запутанному и резонансному делу проходили двое: приговоренный к пожизненному сроку Алексей Синькевич, а также приговоренный к 24 годам колонии Ростислав Светчиков. Такие сроки им были назначены по делу об убийстве бизнесмена из Березино Сергея Метельского в 2016 году.





Они уже были осуждены за убийство Андрея Косяка — на 24 и 23 года заключения. Но после того как тело нашли, первый приговор отменили и рассматривают дело новым составом суда.





Ростислав Светчиков. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Что сказал прокурор?

В ходе прений государственный обвинитель заявил, что оба обвиняемых вину в убийстве не признали, но признали, что скрывали улики преступления, чтобы не нанести урон репутации пейнтбольного клуба, владельцем которого являлся Синькевич.





По словам прокурора, на предварительном следствии были озвучены показания свидетеля о том, что Светчиков нанес удары кувалдой по голове Косяка, который не умер на месте, в связи с чем Синькевичу пришлось его добивать.





Государственный обвинитель также подчеркнул, что обвиняемые действовали в соответствии с ранее разработанным планом и отведенными им ролями.





В ходе суда, по словам прокурора, были подтверждены добытые доказательства того, как тело убитого Косяка обвиняемые и их подельники вывезли за город и закопали. При этом, по словам прокурора, с Косяка была снята вся одежда, чтобы тело быстрее разлагалось. Тело было завернуто в целлофан, перевязано скотчем и закопано в Минском районе.





Убийство в Березино

26 сентября 2016-го бизнесмен Сергей Метельский в Березино, как обычно, утром отправился на своей машине по делам в Минск. Как потом выяснит следствие, к нему в машину подсел преступник и убил выстрелом в голову из обреза, а затем поджег авто.





По версии следствия, накануне Андрей Косяк требовал от бизнесмена вернуть чей-то долг в 440 тысяч долларов, но безуспешно. Как заявляет один из фигурантов, деньги Косяк требовал по просьбе знакомой бизнесвумен и бывшего бизнес-партнера самого Метельского Елены Свирской (та всячески отрицала).





Через своего водителя Ростислава Светчикова Косяк вышел на бывшего спецназовца Алексея Синькевича, считает следствие. За 20 тысяч долларов последний якобы согласился помочь, но, услышав отказ Метельского платить, убил того. Косяк испугался такой новости, и Синькевич решил убить и его.





Только Алексея Синькевича обвиняли в убийстве, а также вымогательстве, поджоге машины убитого и незаконных действиях с оружием. Мужчина вину не признавал и уверял, что его обманули и дело сфабриковали при его же участии. Второго фигуранта, Ростислава Светчикова, судили только за вымогательство. Он это признал, а также давал показания на первого: как 26 сентября повез его объездными дорогами в Березино, ждал в условленном месте, а потом помогал скрыться с места.





В 2019 году Минский областной суд огласил приговор по делу об убийстве бизнесмена Сергея Метельского в Березино. Главный фигурант, минчанин Алексей Синькевич, признан виновным по всем четырем статьям и приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима. Второго обвиняемого, Ростислава Светчикова, приговорили к 6 годам, но, учитывая предыдущий приговор (за убийство Косяка, который сейчас пересматривается), он должен был отбыть 24 года.



