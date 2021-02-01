Соответствующие положения в РФ вступят в силу 7 июля 2021 г., это коснется и белорусов, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на «Российскую газету».





Кроме того, уже сейчас иностранные перевозчики, накопившие штрафы, не могут въехать в Россию, не оплатив долги. Соответствующие поправки в федеральный закон «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения» вступили в силу 8 декабря 2020 г.





фото носит иллюстративный характер





Согласно нововведениям, если при въезде в РФ транспортного средства, принадлежащего иностранному перевозчику, в пункте пропуска через границу выявлена неуплата административного штрафа, наложенного за нарушение ПДД, ранее совершенное на территории России с использованием этого авто, дальнейшее его движение по стране допускается только после уплаты данного штрафа.





Иностранный перевозчик или лицо, действующее от его имени, в течение трех часов с момента прибытия автомобиля в пункт пропуска через границу должен погасить задолженность по административным штрафам. В противном случае — выехать из РФ.

Отдельные положения данного федерального закона вступят в силу с 7 июля 2021 г. Начиная с этой даты обязательства по уплате административного штрафа за нарушения законодательства в области дорожного движения коснутся и выезжающих с территории России иностранных транспортных средств, участвующих в перевозочной деятельности. Такому автомобилю будет разрешено выехать из РФ только после того, как будет уплачен штраф.



