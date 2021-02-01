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Если не уплатил штраф за нарушение ПДД в России - не выедешь из страны. Касается и беларусов

Водитель автомобиля с иностранными номерами, накопивший в России штрафы за нарушения ПДД, до их уплаты не сможет выехать из страны.

Соответствующие положения в РФ вступят в силу 7 июля 2021 г., это коснется и белорусов, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на «Российскую газету».

Кроме того, уже сейчас иностранные перевозчики, накопившие штрафы, не могут въехать в Россию, не оплатив долги. Соответствующие поправки в федеральный закон «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения» вступили в силу 8 декабря 2020 г.

фото носит иллюстративный характер

Согласно нововведениям, если при въезде в РФ транспортного средства, принадлежащего иностранному перевозчику, в пункте пропуска через границу выявлена неуплата административного штрафа, наложенного за нарушение ПДД, ранее совершенное на территории России с использованием этого авто, дальнейшее его движение по стране допускается только после уплаты данного штрафа.

Иностранный перевозчик или лицо, действующее от его имени, в течение трех часов с момента прибытия автомобиля в пункт пропуска через границу должен погасить задолженность по административным штрафам. В противном случае — выехать из РФ.
Отдельные положения данного федерального закона вступят в силу с 7 июля 2021 г. Начиная с этой даты обязательства по уплате административного штрафа за нарушения законодательства в области дорожного движения коснутся и выезжающих с территории России иностранных транспортных средств, участвующих в перевозочной деятельности. Такому автомобилю будет разрешено выехать из РФ только после того, как будет уплачен штраф.
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