Вот в каких условиях прямо сейчас сидят лучшие люди нашей страны

Это в том числе, Виктор Бабарико, Мария Колесникова, Максим Знак, соучредитель kyky Саша Василевич. А о том, как устроен их быт в этом «заведении», в письмах к дочери рассказала создательница «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая.





Что нужно знать про дело Слуцкой и «Пресс-клуба»

Известного медиаменеджера и создательницу беларуского «Пресс-клуба» Юлию Слуцкую задержали в Минске 22 декабря. Ее арестовали прямо в аэропорту, когда она возвращалась в Беларусь из отпуска с дочкой и внуками.





В тот же день сотрудники ДФР провели обыски в квартире программного директора Аллы Шарко и в офисе «Пресс-клуба», где находился директор Сергей Ольшевский. В итоге кроме Слуцкой, Шарко и Ольшевского также были задержаны: руководитель Академии «Пресс-клуба» Сергей Якупов, оператор Петр Слуцкий и член КС Ксения Луцкина.





Слуцкую поместили в ИВС на Окрестина, а затем перевели в СИЗО-1 на Володарского, где она сейчас и находится. 31 декабря Слуцкой предъявили обвинение по ч. 2 ст. 243 УК – «Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере».





Ольшевского, Слуцкого, Шарко и Луцкину обвинили в соучастии в этом преступлении. Правозащитники признали Юлию Слуцкую и остальных политзаключенными.





Юлия не первый раз подвергается репрессиям. Она пришла в журналистику в 1994 году – и после каждых очередных президентских выборов в Беларуси ей приходилось менять свою жизнь.





В 2006-м Слуцкая ушла из «Комсомолки», где была главредом. В декабре 2010-го уехала в Варшаву и была вынуждена остаться там. Но спустя несколько лет вернулась и в 2015 году открыла «Пресс-клуб». В 2020-м «власть» пошла дальше и отправила Слуцкую за решетку.





Записки из СИЗО про быт, баню, письма и пропаганду

Дочь Слуцкой, Александра, пишет, что ее мама держится молодцом и передаёт всем огромный привет, и огромное спасибо за поддержку.





«Друзья и знакомые находят такие важные слова для меня сейчас! Письма как «ниточки, связывающие меня с нормальным миром – я ощущаю, как они вытягивают меня», – цитирует Александа свою маму. Далее – выдержки из писем Юлии Слуцкой про жизнь политзаключенного в минском СИЗО-1, которые Александра опубликовала на своей странице в фейсбуке.





Про обыски в камере:





«Во время обысков нас всех, кроме дежурных, выводят в карцер. Это помещение метр на три с половиной. В дальнем конце туалет. Над ним вместо слива – кран с водой. То есть это еще и умывальник.





Вместо вентиляции над унитазом – дырка, отопления нет. Очень сыро и холодно. Деревянная доска-кровать на день привинчивается к стене. Последний мальчишка сидел тут 17 суток».





Про «развлечения» в СИЗО:





«По понедельникам у нас банный день. В баню нужно идти по улице. Девочки идут в халатах и резиновых тапках на босу ногу. Я надеваю носки и спортивный костюм. На восемь человек пять кранов. Душа нет, просто льется струя воды. На то, чтобы помыться, у нас есть 20 минут. Включая одевание и раздевание.





Сегодня мы гуляли по самому краешку дворика, так как по центру была огромная лужа. В самом углу образовалась горка снега, сантиметров 60. Девочки умудрились на этой горке покататься (смеется).





Под окно камеры приходит большой рыжий кот, и громко кричит. Приходит как по часам – два раза в день. Мы его подкармливаем. Думаю, что не только мы. Если очень постараться, кота можно рассмотреть через железные «реснички» на окнах».





Про жизнь в камере:





«В камере есть заведенный порядок. Много мелких правил, которые облегчают насильно-совместную жизнь. Например, тот, кто идет в туалет, включает воду. И если не курит, то жжёт фитилек.





Каждый раз вытираем салфетками после себя унитаз, вытираем пол. Если в камеру кто-то входит – все должны встать, и заложить руки за спину».





Про еду:





«У меня все хорошо, насколько это возможно. Один день болела, но с лекарствами, которые ты мне передала, очень быстро выкарабкалась. Только кашель не прекращается. Но, наверное, это реакция организма на курево.





Упорно продолжаю делать по две тренировки в день. В любых условиях. Приучилась по утрам есть овсянку: заливаю хлопья кипятком, добавляю сушеной клюквы, миндальных хлопьев, орехов – и каша готова! На обед – растворимый суп с хлебцом. Вечером – гречневые хлопья или пюре со сладким перцем, помидорами и колбасой».





Про письма и пропаганду в СИЗО:





«Продолжается кризис с письмами. Мы уже месяц не получали никаких вестей из дома. Все на нервах. Пару раз принесли несколько открыток без обратных адресов от посторонних людей (UPD: некоторые письма все же начали прорываться!).





Надо признать, что если есть еще люди, которые получают информацию только из телека, то промывка мозгов отличная. Начинаю замечать, что поддаюсь даже я, очень хорошо знающая, что это параллельная реальность».





Про сокамерниц:





«У нас в камере сейчас восемь человек. Трое – по наркотической статье, остальные – политические. Одна девочка уже получила 12 лет, сейчас идут апелляции. В тюрьму она попала в первый раз, дома ее ждут двое маленьких детей. Кошмар! Еще больший кошмар, что все, включая политических, морально готовятся отсиживать сроки в Гомельской колонии.





Расскажу про девочек в камере:





Тоня, была волонтером «Страны для жизни». Её муж сейчас в этой же тюрьме. За двумя маленькими детьми смотрят родители. Ей за 30. Очень спокойная, уверенная, грамотная.





Маша – активный участник студенческого движения. Училась в Академии искусств. Совсем юная, тоненькая. Идеалистка.





Саша, ей чуть за 20, она сирота. Похожа на маленького фламинго (в ее волосах – розовые пряди). Очень умная, хорошо рисует. Она волонтерила: выбрасывала мусор, который собирала за протестующими. Ей вменяют строительство баррикад. Скоро суд.





А еще Алина. Она укусила за ногу милиционера в РУВД, который заломал ей руки».





Адрес для писем всем сидельцам Володарки: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2, фамилия получателя