



Административное дело рассматривала судья Наталья Бугук.





Вероятно, судьи, так щедро одаривающие профессионалов от медицины сутками, думают, что ресурс беларусской медицины бесконечен? Что врачей хватит на всех?





Не хватит.





Когда нужна будет помощь человеку с инфарктом или ОКС, когда счёт времени на проведение медицинской манипуляции идёт на минуты, врач будет сидеть в тюрьме.



