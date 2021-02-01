Мороз как способ заставить коммунальщиков работать
Столичный градоначальник приказал городским службам серьезно подготовиться к предстоящему похолоданию и обеспечить качественную работу всех систем.
В ближайшие дни в Беларусь снова вернутся сильные морозы. В этой связи по поручению главы Мингорисполкома в Минске ввели запрет на раскопки, чтобы не произошло повреждение подземных коммуникаций в заморозки.
"Городским службам серьезно подготовиться к предстоящему похолоданию и обеспечить качественную работу всех систем", - поручил Владимир Кухарев.
Также в ЖКХ будут сформированы аварийные круглосуточные бригады.
Может, на этот раз трубы перестанет рвать ли хотя бы коммунальщики их будут чинить оперативно, вместо того, чтобы охотиться на флаги с ленточками.
15:40 01/02/2021
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