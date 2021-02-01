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Мороз как способ заставить коммунальщиков работать

Столичный градоначальник приказал городским службам серьезно подготовиться к предстоящему похолоданию и обеспечить качественную работу всех систем.

В ближайшие дни в Беларусь снова вернутся сильные морозы. В этой связи по поручению главы Мингорисполкома в Минске ввели запрет на раскопки, чтобы не произошло повреждение подземных коммуникаций в заморозки.

"Городским службам серьезно подготовиться к предстоящему похолоданию и обеспечить качественную работу всех систем", - поручил Владимир Кухарев.

Также в ЖКХ будут сформированы аварийные круглосуточные бригады.

Может, на этот раз трубы перестанет рвать ли хотя бы коммунальщики их будут чинить оперативно, вместо того, чтобы охотиться на флаги с ленточками.
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