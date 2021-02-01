Солисту"Песняров" запретили въезд в Украину из-за посещения Крыма
В пункте пропуска "Борисполь" в воскресенье сотрудники Госпогранслужбы Украины выявили гражданина Беларуси, который незаконно посещал территорию Крыма.
"Мужчина оказался белорусским музыкантом, солистом группы "Песняры". В ходе мероприятий контроля пограничники установили, что в Крыму иностранец находился летом прошлого года и попал туда незаконно, нарушая порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в понедельник.
Во время общения он подтвердил факт незаконного въезда на остров, куда, по его словам, попал самолетом через закрытый пункт пропуска "Симферополь".
"За нарушение украинского законодательства пограничники запретили гражданину Беларуси въезд в нашу страну сроком на 3 года. Сейчас белорус вылетел рейсом в Минск", - говорится в сообщении.
Судя по видео Погранкомитета Украины, речь идет о Валерии Дайнеко, пишет interfax.by
Валерий Дайнеко — советский и белорусский музыкант, заслуженный артист Белорусской ССР, участник ВИА "Песняры" (1977-1992), солист ансамбля "Белорусские песняры" с 1998 года.
14:30 01/02/2021
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