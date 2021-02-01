Прокуратура "потеряла" экспертизу о причине смерти Романа Бондаренко?
Следователи инициативы BYPOL выяснили, почему Генпрокуратура так затягивает сроки проверки по делу Романа Бондаренко
На прошлой неделе BYPOL сообщила о том, что следователям инициативы удалось узнать об убийстве художника Романа Бондаренко. Сегодня, 1 февраля, появилась новая информация.
Напомним, со дня смерти Романа прошло уже 2,5 месяца, а его родным так ничего и не сообщили.
«Наши источники сообщили, что пропавшая экспертиза до сих пор не найдена, что является единственной причиной затягивания сроков проведения проверки, – сообщает BYPOL. – При проведении экспертизы эксперты проявили принципиальность и в заключении указали правдивые сведения о механизме причинения телесных повреждений и причинах смерти Роман Бондаренко, что, естественно, не устраивает Генеральную прокуратуру, проводящую проверку.
На высшем уровне принято решение о том, что необходимо привлечь более лояльных экспертов, которые будут готовы изменить результаты экспертизы, что и было сделано.
По результатам экспертизы один экземпляр направляется лицу, назначившему экспертизу, второй – остается у лица, ее проводившего. В данном случае пропал экземпляр, который направляется инициатору экспертизы.
Казалось бы, что тут такого? Все экспертизы изначально оформляются в электронном варианте, можно распечатать новую, заново подписать и отправить куда надо.
Однако в связи с пропажей подписанного и зарегистрированного в установленном порядке заключения эксперта подменить результаты невозможно, так как в любой момент может «всплыть» первоначальный экземпляр».
Источник: massandry.net
13:16 01/02/2021
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