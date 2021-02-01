Засекреченная статистика. Как коронавирус выкашивает беларусов?

Называем причины белорусского "чуда". Рассказываем, чем это "чудо" нам, простым смертным, грозит. Выводим реальную картину смертности.





В Беларуси статистика по смертности людей с выявленной коронавирусной инфекцией выглядит крайне оптимистичной. Динамика последней недели: в среднем умирает по десять человек на день. В общей сложности с начала пандемии ушли из жизни 1698 человек (по данным Минздрава на 29 января).





На фоне соседей и Европы мы выглядим "красауцами". Однако наши эксперты не испытывают восторга от официальной белорусской статистики.





Экс-министра по здравоохранению Игоря Зеленкевича настораживает резкий скачок смертности в начале эпидемии, который не отражен в статистике по смертям от короны.





А врач Ирина Винокурова обращает внимание на возможность манипуляций при документальном оформлении причин смерти. На эту версию работают и скандалы, просочившиеся в СМИ, когда выставленный посмертный диагноз не был связан с коронавирусной инфекцией, хотя умерший ей точно болел.





Ниже сравним белорусскую статистику с данными других стран, покажем манипулятивные схемы и выведем реальный масштаб смертности среди заразившихся коронавирусом белорусов.





Выводы из официальной статистики.

1. В Беларуси очень хорошая официальная выживаемость среди заразившихся коронавирусом. Это минимум смертей в нашей панели сравнения. Белорусы опередили Израиль с его высочайшим уровнем медицины: 175 у нас и 482 в Израиле умерших на 1 млн человек.





В Беларуси умирает один из 143 человек с выявленным коронавирусом, в Израиле — каждый 135-й, в России и Украине — один из 53-х, в европейских странах с населением, аналогичным нашему по количеству, умирает примерно каждый 44-й.





Средняя смертность в странах из сравнительной панели с населением, аналогичным нашему, в шесть раз выше белорусской: в среднем 1052, у нас 175 умерших человек на 1 млн жителей.





В России показатель смертности в 2,7 раза выше белорусского. В Украине — в 2,9 раза.





По официальной статистике, у нас умирают как в Дании или Южной Корее.





2. При примерно одинаковом охвате населения тестами, на фоне других стран в Беларуси — наименьшее количество выявленных заражений: 25 259 на 1 млн.





В Австрии сделали тестов на 0,65% больше, чем у нас, и выявили на 77% больше заразившихся: разница более чем в 167 тысяч человек. При том, что меры про профилактике и противодействию распространению коронавируса у нас были и остаются мягкими.





У шведов жесткость мер по сдерживанию вируса до недавних пор была сопоставима с нашими. Поэтому посмотрим на их дела. Швеция выполнила тестов на 4% больше, чем Австрия, и на 5% больше, чем мы. Заразившихся здесь выявили на 34,8% больше, чем в Австрии, а по сравнению с Беларусью — на 113% (вдвое+) больше заражений на 1 млн населения.





Любопытно, что количество заражений на 1 млн человек у нас соответствует российскому и украинскому показателям: 25 259 на 1 млн человек у нас, 25 738 — в России и 27 682 — в Украине. И снова подчеркнем, что умерших от короновируса в Беларуси в 2,7 раза меньше, чем в России, и в 2,9 раз меньше, чем в Украине.





Александр Лукашенко в мае 2020-го: «Все забудут, какие цифры были по коронавирусу»





«Все забудут, какие цифры были по коронавирусу, насколько мы их выявляли. Все будут помнить, сколько погибло людей, поэтому главное, на что делаем упор, — спасение людей. И самая низкая смертность при таком объеме выявляемых — в Беларуси, — сказал Лукашенко. — Мы должны бороться за каждого человека, и мы умеем это делать».





«… Мы обязательно через месяц забудем про коронавирус. Поэтому берегите себя, своих родных, близких. Береженого Бог бережет», — призвал Лукашенко.





Как делают статистику по смертям

Игры со смертностью происходят, вероятнее всего, на этапе оформлении врачебного свидетельства о смерти. В нем врач-клиницист или, в последующем, врач-патологоанатом кодирует и расшифровывает причину смерти человека.





Этой версии манипуляций со статистикой придает вес кейс Евгения Яковенко. С мая по конец июня 2020 года гомельчанин добивался, чтобы в документах о смерти его отца исправили причину: «образование в легких», то есть онкология — на «вирусную пневмонию, короновирусную инфекцию».





Техническую сторону манипуляций со статистикой по смертности проясняет Ирина Винокурова — врач, научный сотрудник лаборатории проблем здоровья детей и подростков:





«Тут могут быть вариации с кодами по МКБ-10 — международной классификации болезней десятого пересмотра. Одно дело выдать справку о смерти, где причиной будет указан коронавирус — и тогда, понимаете, в статистику пойдет именно эта причина. А другое дело — выдать справку о том, что причиной является инфаркт или инсульт, но не указать, что он был вызван СOVID-19. Тогда статистика будет совершенно другая».





Самые распространенные болезни, которыми можно прикрыть коронавирусную болезнь, это: пневмония, инфаркт, инсульт и основные сопутствующие хронические заболевания. Потому как коронавирус чаще всего вызывает поражения легких и сердечно-сосудистой системы, а так же резкое осложнение «хроники».





«Если брать текущие хронические заболевания, которые были у пациента, то, что именно записать в причину смерти, это будет решать вскрытие, на основании которого патологоанатом поставит свое заключение. Если у пациента была онкология четвертой степени, он заразился коронавирусом и умер…





Возникает большой вопрос, что считать причиной смерти: опухоль поджелудочной железы с метастазами, к примеру, или коронавирус», — объясняет Ирина Винокурова.





Добавим еще два случая из практики, не вошедших в статистику Минздрава.





Витеблянка Галина Шестаковская умерла в марте, официальной причиной ее смерти была J18.9 «пневмония неуточненная», хотя у родственников на руках имеется подтверждение о заражении коронавирусной инфекцией.





Еще одна витеблянка Александра Чепик скончалась 30 марта. На то время официально Минздрав говорил лишь об одной смертельной жертве коронавируса — актере Викторе Дашкевиче, несмотря на то, что в медицинском свидетельстве о смерти Александры была указана причина «Другая вирусная пневмония (COVID-19)».





Как шифруется коронавирус по МКБ-10?





Для выставления диагноза и указания причины смерти врачи Беларуси, как и всего мира, пользуются МКБ-10 — Международной классификацией болезней 10-го пересмотра. Каждому заболеванию соответствует определенный буквенно-цифровой код.





В апреле Всемирная организация здравоохранения добавила в МКБ-10 коды для учета пациентов с новым коронавирусом.





Как шифруется коронавирус? Для учета пациентов с заболеваниями СOVID-19 используется код B34.2 «Коронавирусная инфекция неуточненной локализации» у пациентов без сопутствующих патологий.





Если есть сопутствующие патологии, то используют код В97.2. Например, у пациента на фоне коронавируса развилась ишемическая болезнь сердца.





Экс-министр здравоохранения: «Доверяю лишь числу тестов»

Единственное, что в нашей статистике достоверно — это сколько тестов проведено. В этом убежден экс-министр здравоохранения Беларуси Игорь Зеленкевич. Количество выявленных случаев заражения, на его взгляд, близко к достоверному, так как бывают ложноположительные результаты и ложноотрицательные.





«Чтобы увидеть реальную картину смертности, связанной с коронавирусом, в Беларуси, надо исходить из того, увеличилась ли смертность. Мы не имеем данные за весь 2020 год, только за первое полугодие. С января по конец июня смертность увеличилась более чем на 5,6 тысячи, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», — говорит Игорь Зеленкевич.





Действительно, в июне 2020 года количество смертей на 3753 случая превысило прошлогодние показатели по тому же месяцу. Смертность за первые полгода 2020-го побила пятилетний рекорд. Причем информация об этом резком скачке смертности просочилась из сводок ООН, куда Белстат посылает национальные отчеты.





Более свежих чисел мы не имеем, так как Белстат их почему-то не публикует.





В соответствии с этими данными, начиная с февраля 2020 года, отмечен устойчивый рост показателя смертности по сравнению с аналогичными периодами в 2016–2019 годах. Так, смертность в апреле была больше на 543 человека, в мае — на 1309, в июне — на 3753 в сравнении с аналогичными месяцами 2019 года.





«И я задаю себе вопрос, какие-то причины этого явления есть? В этом надо глубоко разбираться», — рассказал о своих сомнениях Игорь Зеленкевич в комментарии для Naviny.by.





Почему статистика разная. Мнение эксперта





«Есть явная ложь, скрытая, а есть статистика», — говорит Игорь Зеленкевич, экс-минситр здравоохранения Беларуси.





«Если говорить о сравнении смертности у нас и в других странах, то надо учитывать отсутствие единых подходов к диагностике. Это приводит к недостоверности статистических данных.





Очевидны промахи ВОЗ и других врачебных организаций. ВОЗ — это координирующий орган, который мог бы разработать и внедрить единую методику определения причин смерти: вот этот случай связан с коронавирусной инфекцией или нет. В каждом государстве существует своя методика, и между собой они могут быть схожи, а могут и отличаться.





У нас есть совет по здравоохранению СНГ, который мог бы выработать единую политику отнесения тех или иных случаев к причинам смерти от коронавируса. Но этого не сделано».









Как выкашивает корона на самом деле





Масштаб реальной смертности можно очертить, пойдя по пути двух допущений.





Первое допущение: белорусскую смертность имеет смысл дотягивать до российско-украинской на основании одинаковой плотности заражения. У них умирает один из 53 человек с выявленным СOVID-19 (у нас официально один из 143). Тогда число умерших белорусов превысит 4,5 тысячи человек (выявленные случаи делим на 53). Это в 2,7 раз больше официальных данных.





Второе допущение: смертность в Беларуси такая же, как средняя по европейским странам из нашей панели сравнения на том основании, что имеем одинаковое число жителей и выполненных тестов. В Австрии, Швеции и Венгрии в среднем умирает один из 44 человек с выявленным COVID-19. Исходя из этого, в Беларуси реальная смертность среди заразившихся короной, уже превышает 5,4 тысячи человек.





Неадекватная смертность — неадекватные меры





Если мы будем говорить, что всё прекрасно, или наоборот — всё плохо, как мы будем реагировать на угрозу?





Если мы не будем знать реальных чисел по смертям от коронавируса, то мы не будем принимать адекватных мер, считает Игорь Зеленкевич: «Меня умиляли некоторые меры, которые озвучивал мэр Москвы Собянин, будто они будут гулять домами по особому графику. Это очевидная глупость».





Экс-министр здравоохранения критикует полумеры белорусских властей. Решение о введении масочного режима очень правильное, «но контролировать выполнение этого решения кто будет? Приехали бы на Комаровку, в любой бизнес-центр и увидели, что происходит. Мало что-то приказать, надо наладить и исполнение».





«Правдивая статистика нужна, чтобы, во-первых, мы более интенсивно вырабатывали организационные меры, например, введение масочного режима, дистанцирование населения, соблюдение правил личной гигиены; во-вторых, мы должны более интенсивно искать средства для лечения этого недуга. Не нужно быть временщиком, а думать, что будет после себя», — поясняет эксперт.



