Беларусь ведет переговоры с двумя китайскими компаниями о поставках вакцины от Covid-19.





"Что касаемо вакцины, министерство здравоохранения Беларуси очень активно ведет с участием посольства Беларуси в Китае переговоры с двумя китайскими компаниями, которые сегодня вышли на очень высокую точку в разработке своей вакцины.





Одна компания уже получила регистрацию со своей вакциной, и с этой компанией уже прорабатывается заключение договора на поставку вакцины в Беларусь", - сообщил посол Беларуси в Китае Юрий Сенько телеканалу СТВ в воскресенье.









Он отметил, что к Китаю по поводу вакцины обратилось большое количество стран. "Беларусь будет находиться в числе первых стран, которые получат эту вакцину", - утверждает Сенько.





Тем временем в Израиле одобренными ВОЗ вацинами уже привита примерно половина взрослого населения страны. Еще в январе началась массовая вакцинация в странах ЕС, Великобритании и США.