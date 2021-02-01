Covid-19: в Европе уже идет массовая вакцинация, а белорусская власть еще только договаривается о поставках вакцины
Напоним, раньше апреля рядовые беларусы не смогут привиться от коронавируса.
Беларусь ведет переговоры с двумя китайскими компаниями о поставках вакцины от Covid-19.
"Что касаемо вакцины, министерство здравоохранения Беларуси очень активно ведет с участием посольства Беларуси в Китае переговоры с двумя китайскими компаниями, которые сегодня вышли на очень высокую точку в разработке своей вакцины.
Одна компания уже получила регистрацию со своей вакциной, и с этой компанией уже прорабатывается заключение договора на поставку вакцины в Беларусь", - сообщил посол Беларуси в Китае Юрий Сенько телеканалу СТВ в воскресенье.
Он отметил, что к Китаю по поводу вакцины обратилось большое количество стран. "Беларусь будет находиться в числе первых стран, которые получат эту вакцину", - утверждает Сенько.
Тем временем в Израиле одобренными ВОЗ вацинами уже привита примерно половина взрослого населения страны. Еще в январе началась массовая вакцинация в странах ЕС, Великобритании и США.
11:36 01/02/2021
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