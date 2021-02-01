+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Covid-19: в Европе уже идет массовая вакцинация, а белорусская власть еще только договаривается о поставках вакцины

Напоним, раньше апреля рядовые беларусы не смогут привиться от коронавируса.

Беларусь ведет переговоры с двумя китайскими компаниями о поставках вакцины от Covid-19.

"Что касаемо вакцины, министерство здравоохранения Беларуси очень активно ведет с участием посольства Беларуси в Китае переговоры с двумя китайскими компаниями, которые сегодня вышли на очень высокую точку в разработке своей вакцины. 

Одна компания уже получила регистрацию со своей вакциной, и с этой компанией уже прорабатывается заключение договора на поставку вакцины в Беларусь", - сообщил посол Беларуси в Китае Юрий Сенько телеканалу СТВ в воскресенье.


Он отметил, что к Китаю по поводу вакцины обратилось большое количество стран. "Беларусь будет находиться в числе первых стран, которые получат эту вакцину", - утверждает Сенько.

Тем временем в Израиле одобренными ВОЗ вацинами уже привита примерно половина взрослого населения страны. Еще в январе началась массовая вакцинация в странах ЕС, Великобритании и США.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
О параличе правоохранительной системы.
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан»
О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]