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В Новогрудке задержали 72-летнего экс-директора местной школы

В воскресенье в Новогрудке был задержан 72-летний бывший директор местной школы №5 Александр Быстрик.

Его имя значится в списках лишенного аккредитации правозащитного центра  «Вясна». В комментарии сообщается, что дома у него прошел обыск.


По информации «Радыё Свабода», сегодня в Новогрудке должна была состояться традиционная воскресная экскурсия, но она была сорвана. Александра Быстрика задержали по дороге к месту сбора и отвезли домой на обыск. Бывшего директора краеведческого музея Тамару Вершицкую опросили как свидетеля.
Источник: reform.by
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