В Новогрудке задержали 72-летнего экс-директора местной школы
В воскресенье в Новогрудке был задержан 72-летний бывший директор местной школы №5 Александр Быстрик.
Его имя значится в списках лишенного аккредитации правозащитного центра «Вясна». В комментарии сообщается, что дома у него прошел обыск.
По информации «Радыё Свабода», сегодня в Новогрудке должна была состояться традиционная воскресная экскурсия, но она была сорвана. Александра Быстрика задержали по дороге к месту сбора и отвезли домой на обыск. Бывшего директора краеведческого музея Тамару Вершицкую опросили как свидетеля.
Источник: reform.by
11:29 01/02/2021
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