Мэр Бреста хочет дать $1000 ребенку из малообеспеченной семьи, увлекающемуся бильярдом
Такую сумму разыграли на турнире по бильярду дипломаты и председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук
Консул Казахстана в Бресте Айдар Шалбаев выступил организатором турнира по бильярду среди работников дипломатических учреждений, работающих в городе. Турнир открыл председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.
В турнире победил почётный консул Словакии в Брестской и Гродненской областях Иван Козич.
Но не это самое интересное. Как сообщил в своем телеграм-канале Александр Рогачук, “участники турнира приняли решение передать призовой фонд – 1000 долларов США – городу на благие дела”.
“И здесь важна не сумма, а сам факт, подчеркивающий истинное отношение настоящих друзей Бреста”, – говорит Александр Рогачук.
Глава исполнительной власти Бреста решил отдать эти деньги на благотворительность, и теперь ищет ребенка, который нуждается в них:
“Считаю правильным отдать деньги на благотворительность. В идеале – ребёнку, увлечённому бильярдом, из малообеспеченной или неполной семьи. Жду предложений на электронный адрес [email protected] до 5 февраля включительно”.
Если у вас есть знакомые дети из малообеспеченной или неполной семьи, которые фанатеют от бильярда, напишите Александру Рогачуку.
10:06 01/02/2021
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