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Мэр Бреста хочет дать $1000 ребенку из малообеспеченной семьи, увлекающемуся бильярдом

Такую сумму разыграли на турнире по бильярду дипломаты и председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук



Консул Казахстана в Бресте Айдар Шалбаев выступил организатором турнира по бильярду среди работников дипломатических учреждений, работающих в городе. Турнир открыл председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

В турнире победил почётный консул Словакии в Брестской и Гродненской областях Иван Козич.

Но не это самое интересное. Как сообщил в своем телеграм-канале Александр Рогачук, “участники турнира приняли решение передать призовой фонд – 1000 долларов США – городу на благие дела”.

“И здесь важна не сумма, а сам факт, подчеркивающий истинное отношение настоящих друзей Бреста”, – говорит Александр Рогачук.

Глава исполнительной власти Бреста решил отдать эти деньги на благотворительность, и теперь ищет ребенка, который нуждается в них:

“Считаю правильным отдать деньги на благотворительность. В идеале – ребёнку, увлечённому бильярдом, из малообеспеченной или неполной семьи. Жду предложений на электронный адрес [email protected] до 5 февраля включительно”.

Если у вас есть знакомые дети из малообеспеченной или неполной семьи, которые фанатеют от бильярда, напишите Александру Рогачуку.
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