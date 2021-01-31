







Консул Казахстана в Бресте Айдар Шалбаев выступил организатором турнира по бильярду среди работников дипломатических учреждений, работающих в городе. Турнир открыл председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.





В турнире победил почётный консул Словакии в Брестской и Гродненской областях Иван Козич.





Но не это самое интересное. Как сообщил в своем телеграм-канале Александр Рогачук, “участники турнира приняли решение передать призовой фонд – 1000 долларов США – городу на благие дела”.





“И здесь важна не сумма, а сам факт, подчеркивающий истинное отношение настоящих друзей Бреста”, – говорит Александр Рогачук.





Глава исполнительной власти Бреста решил отдать эти деньги на благотворительность, и теперь ищет ребенка, который нуждается в них:





“Считаю правильным отдать деньги на благотворительность. В идеале – ребёнку, увлечённому бильярдом, из малообеспеченной или неполной семьи. Жду предложений на электронный адрес [email protected] до 5 февраля включительно”.





Если у вас есть знакомые дети из малообеспеченной или неполной семьи, которые фанатеют от бильярда, напишите Александру Рогачуку.