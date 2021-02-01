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Самолет «Минск-Стокгольм» летал по странному маршруту

В субботу, 30 января, столичная милиция сообщила о том, что проверяется сообщение о минировании объектов. На электронную почту Белорусской железной дороги пришло письмо. В нем указывалось о якобы заложенных взрывных устройствах в торговых центрах «Дана Молл» и «Галилео», в метро, железнодорожном вокзале. Также в письме сообщалось о якобы минировании самолета, следующего рейсом «Минск-Стокгольм».




В эти места выезжали экстренные службы, кое-где даже проводили эвакуацию. Но сообщение о минировании метро, самолета, вокзала и торговых центров в Минске не подтвердилось.

Вероятно из-за этого сообщения возвращали самолет авиакомпании «Белавиа», который вылетел в Стокгольм. Самолет Embraer 175 вылетел строго по расписанию – в 12.30. Однако, согласно данным авиасервиса FlightRadar24, сразу после вылета борт развернулся и начал «нарезать» круги над аэропортом. Сделав восемь кругов он приземлился в аэропорту и оказался на дальней стоянке. Судя по всему, сообщение о минировании поступило уже после того, как самолет вылетел, поэтому его вернули для проверки.

Известно, что самолет заменили на другой – такой же Embraer 175. Он вылетел из Минска в 15:30 и через полтора часа благополучно сел в Стокгольме. Таким образом, общая задержка рейса составила три часа.

Интересно, что самолет, которые предоставили на подмену, уже попадал в сводки аэропроисшествий. Так в 2015 году этот борт выполнял рейс «Минск-Домодедово». На борту был 51 пассажир и 4 члена экипажа. На высоте 8000 футов самолет прекратил набор высоты, пилоты сообщили о неисправности, и борт вернулся в Минск через 15 минут после вылета. Самолет заменили на другой, задержала рейса составила 80 минут.
KP.by
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