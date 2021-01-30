Белорусы не смогут покинуть Россию, не оплатив штрафы





Также с 8 декабря 2020 года были приняты поправки в закон «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения». Теперь автомобиль с иностранными номерами не попадёт на территорию России, если есть неоплаченные штрафы, полученные водителем ранее во время передвижения по стране.





Российские власти в прошлом году приняли сразу ряд мер, заставляющих водителей машин с иностранными номерами оплачивать штрафы. Многие россияне, любители погонять, покупали в Беларуси машины по доверенности и камеры, фиксирующие нарушения, были им не страшны. Но сейчас российские инспекторы ГИБДД стали специально останавливать машины с иностранными номерами и проверять по базам неоплаченные штрафы.