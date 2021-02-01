Telegram по количеству пользователей обогнал Twitter













Общее количество пользователей социальных сетей сегодня оценивается в 4,2 млрд человек, за 2020 год эта аудитория расширилась на 13%.





Лидирует по охвату аудитории платформа Facebook, ею пользуются 2,7 млрд человек.





Немного отстает YouTube, у которого 2,3 млрд клиентов. Почетное третье место в рейтинге — у мессенджера WhatsApp, который установлен у 2 млрд человек по всему миру.





В десятке лидеров — Facebook Messenger (1,3 млрд пользователей), Instagram (1,2 млрд), WeСhat (1,2 млрд), TikTok (689 млн), QQ (617 млн), Douyin (600 млн) и Sina Weibo (511 млн).





Telegram с аудиторией 500 млн человек отвоевал 11-ю строчку в этом списке, обогнав Twitter (353 млн) и Reddit (430 млн).



