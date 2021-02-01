Telegram по количеству пользователей обогнал Twitter
Мессенджер Telegram занял 11-е место в рейтинге популярных онлайн-платформ мира. Сервис, созданный Павлом Дуровым, по числу пользователей превзошел Snapchat и Twitter. Таковы данные совместного исследования We Are Social и Hootsuite.
Общее количество пользователей социальных сетей сегодня оценивается в 4,2 млрд человек, за 2020 год эта аудитория расширилась на 13%.
Лидирует по охвату аудитории платформа Facebook, ею пользуются 2,7 млрд человек.
Немного отстает YouTube, у которого 2,3 млрд клиентов. Почетное третье место в рейтинге — у мессенджера WhatsApp, который установлен у 2 млрд человек по всему миру.
В десятке лидеров — Facebook Messenger (1,3 млрд пользователей), Instagram (1,2 млрд), WeСhat (1,2 млрд), TikTok (689 млн), QQ (617 млн), Douyin (600 млн) и Sina Weibo (511 млн).
Telegram с аудиторией 500 млн человек отвоевал 11-ю строчку в этом списке, обогнав Twitter (353 млн) и Reddit (430 млн).
09:28 01/02/2021
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