Также вчера была задержана врач-офтальмолог 5-й городской клинической поликлиники Ольга Марханова.





Помимо прочих, в списках задержанных оказалась врач Инна Тепляшина , ранее работавшая судебно-медицинским экспертом.





Также сегодня задержали врача нефролога Мария Кондрацкая. Она выходила из центрального гастронома возле ГУМа, сообщают "Белые халаты".

Еще одна задержанная -- врач-анестезиолог ДХЦ Светлана Лазарева. Причем, по сведениям Телеграм-канала задержали ее вместе с мужем.



