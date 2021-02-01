Папа Франциск учредил всемирный католический день дедушек и бабушек





"Дедушки и бабушки зачастую бывают забыты. Так не будем забывать это богатство, беречь основы и передавать их", – сказал понтифик в ходе воскресного обращения к верующим из библиотеки Апостольского дворца в связи с традиционной молитвой "Ангел Господень".





Папа Франциск подчеркнул, что "старость является даром", и сам объявил об учреждении нового праздника. Он будет отмечаться в конце июля, когда в римско-католической церкви совершается память о святых Иоакиме и Анне (дедушке и бабушке Иисуса Христа).







