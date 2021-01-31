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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

В России задержаны на акциях в поддержку Навального более 3000 человек

Число задержанных на акциях в поддержку политика Алексея Навального в разных городах России достигло трех тысяч человек, сообщает «ОВД-Инфо».

Также за данными по задержаниям можно в режиме реального времени наблюдать на интерактивной карте «Медузы».

По-прежнему больше всего задержанных в Москве — 825 человек. В Санкт-Петербурге к этой минуте — 475 человек.


Среди других городов в лидерах Красноярск (194), Владивосток (121), Нижний Новгород (114) и Новосибирск (103).

Всего известно о задержаниях примерно в 80 городах страны.
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