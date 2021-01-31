Также за данными по задержаниям можно в режиме реального времени наблюдать на интерактивной карте «Медузы».





По-прежнему больше всего задержанных в Москве — 825 человек. В Санкт-Петербурге к этой минуте — 475 человек.









Среди других городов в лидерах Красноярск (194), Владивосток (121), Нижний Новгород (114) и Новосибирск (103).





Всего известно о задержаниях примерно в 80 городах страны.



