В центре Москвы у метро «Тверская» мужчина поджег себя. Его спасли
В центре Москвы мужчина совершил попытку самосожжения.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Инцидент произошел около метро «Тверская». Мужчину повалили на землю прохожие, и пламя удалось сбить. Он выжил, ему оказывают помощь.
Неясно, связан ли инцидент с протестной акцией, проходящей в центре Москвы.
Обновлено. По сведениям телеграм-канала 112, мужчина, поджегший себя в центре Москвы, боролся с мошенниками, которые обманули его и отобрали у него квартиру.
17:14 31/01/2021
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