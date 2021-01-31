В центре Москвы у метро «Тверская» мужчина поджег себя. Его спасли

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.





Инцидент произошел около метро «Тверская». Мужчину повалили на землю прохожие, и пламя удалось сбить. Он выжил, ему оказывают помощь.





Неясно, связан ли инцидент с протестной акцией, проходящей в центре Москвы.





Обновлено. По сведениям телеграм-канала 112, мужчина, поджегший себя в центре Москвы, боролся с мошенниками, которые обманули его и отобрали у него квартиру.



