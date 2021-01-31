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Эксперты ВОЗ посетили рынок в Ухане. Найдут ли истоки?

До этого специалисты посещали две больницы в Ухане, где была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, изучающих происхождение коронавируса, посетила продуктовый рынок в китайском городе Ухань, сообщает AP 31 января.

Специалисты в области вирусологии, безопасности пищевых продуктов и эпидемиологии побывали на одном из крупнейших в городе рынке Baishazhou, где продают свежее мясо, рыбу и морепродукты.
До этого эксперты посещали две больницы в Ухане, где была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.


Специалисты ВОЗ прибыли в Ухань в середине января. Перед тем как приступить к работе, они должны были провести 14 дней на карантине, который завершился 28 января.
telegraf.by
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