Более 1,1 тыс. грузовиков ожидает очереди на выезд из Беларуси

По состоянию на 14.00 на выезде в Литву стоят более 890 фур. Самая большая очередь собралась в пункте пропуска "Каменный Лог" - более 290 грузовиков.





В "Котловке" очереди на выезд ожидает более 220 большегрузов. В пункте "Бенякони" выезда ожидают еще более 210 фур, в "Привалке" - свыше 170.





Выезда в Латвию в двух пунктах пропуска ожидают более 110 машин, на белорусско-польском направлении в очереди стоят больше 140 грузовиков.





На границе с Украиной очередей нет, пишет interfax.by















