Кроме того, на Бородинской улице идут жесткие задержания. ОМОН вылавливает людей, отставших от основного шествия, пишет newsru.com

Как сообщает "Фонтанка", именно на Бородинской были зафиксированы первые пострадавшие. Одного из участников акции полицейские при задержании ударили электрошокером, и мужчина потерял сознание. В бессознательном состоянии его отнесли в автозак, где у пострадавшего начались судороги. Мужчину поливали водой, пытаются откачать, сообщает телеканал RTVI.



