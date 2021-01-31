Вот это дно: главный идеолог страны Ольга Шпилевская не знает, что случилось с Тарайковским -- убит или умер
«Комсомольская правда в Беларуси» публикует интервью блогера и ведущего СТВ Алексея Голикова с начальником главного идеологического управления Администрации президента Ольгой Шпилевской.
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Например, был вопрос про бчб-символику.
— Я вообще не считаю, что на этой почве у нас есть некий конфликт. Объясню, почему. У нас есть государственная символика — флаг, герб, гимн. Символика была принята народом, мы определили, что это наша символика. Она есть. Какие еще могут быть вопросы по поводу того, что является государственной символикой?
Голиков уточняет вопрос: «Вы отрицаете наличие конфликта символик… Взглядов и убеждений?»
— Для меня это не конфликт символик. Конфликт символик был бы, если бы я — член какого-то общественного объединения, и я считаю, что символом этого общественного объединения должно стать, условно, звезда, а вы — тоже член общественного объединения — считаете, что должен стать квадрат. И вы пропагандируете свой символ, я свой, и мы начинаем бороться, чей символ победит. Это понятно. Но когда у нас есть определенная государственная символика, за которую проголосовал народ, о конфликте каких символик мы можем говорить?
Она напомнила про законопроект о недопущении героизации нацизма, над которым сейчас идет работа в парламенте.
— Есть некая символика, которую народ не приемлет, потому что за этой символикой стоит Александре Тарайковском, который погиб 10 августа возле станции метро «Пушкинская» (проверка по факту его гибели приостановлена — прим. TUT.BY). Процитируем диалог:
— Приводим факты: Тарайковский. Одного факта достаточно.
— А что Тарайковский?
— Убит.
— Убит или умер? Ну я, например, не видела результатов экспертизы, я не могу сказать точно, как этот человек умер.
— Замечательно. Идеолог страны, который должен объяснить обществу, была это смерть насильственная, ненасильственная, естественная, неестественная, говорит: «Я не знаю!».
— Но ведь дело еще не закрыто. Следственный комитет работает, как я могу озвучить то, что неподтверждено? Чем я буду отличаться от той стороны? Мы же не разбрасываемся фейками, не рассказываем какие-то вещи, которые не имеют подтверждения.
(сокращение, по материалу TUT.BY)
13:15 31/01/2021
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