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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Берегите ноги! На понедельник объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы

На завтра в Беларуси объявлен желтый уровень опасности. На отдельных участках дорог страны 1 февраля сохранится гололедица.



В Минске будет облачно с прояснениями. Вероятность осадков составит 5-10%. Температура воздуха ночью в окрестностях города опустится до -10 -12. Ночью в столице прогнозируется -7..-9°C , днем ожидается -5..-7°C. Будет дуть юго-западный ветер 3-8 м/с.
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