







В Минске будет облачно с прояснениями. Вероятность осадков составит 5-10%. Температура воздуха ночью в окрестностях города опустится до -10 -12. Ночью в столице прогнозируется -7..-9°C , днем ожидается -5..-7°C. Будет дуть юго-западный ветер 3-8 м/с.