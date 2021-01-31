В последние годы в городе без счета расплодились вороны и их сородичи, полагают многие минчане. И жалуются: в парках, скверах, во дворах тротуары загажены, а людям приходится с опаской поглядывать вверх. Так ли это и что делать, корреспондент агентства «Минск-Новости» спросила у специалиста по природоохранным вопросам организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Семена Левого.

Где они обитают

По словам С. Левого, в Минске встречаются следующие представители семейства врановых: грач, серая ворона, галка, сорока, сойка и ворон. У каждого вида свои предпочтения при выборе мест гнездования, однако большая часть предпочитает селиться в зеленых зонах.





Например, грачи, которые собираются в колонии от нескольких десятков пар и более, предпочитают деревья во дворах Минска, хотя при возможности могут проживать и в лесных, парковых зонах. Серая ворона также выбирает жилые кварталы, но гнездится обособленно: расстояние между двумя парами может составлять 200–300 м. Галки обычно облюбовывают чердаки и в редких случаях используют дупла.





— Хотя в последнее время этот вид освоил весьма специфическое место — ниши внутри столбов для линий электропередачи, — поделился удивительными наблюдениями специалист.





А вот ворон на территории Минска обычно встречается в очень больших зеленых зонах, таких как ботанический сад, парк Челюскинцев или лесопарк в Степянке. Если же говорить о сороке, то этот вид селится в городе на высоких деревьях, например на пирамидальном тополе, но может жить и довольно низко, у воды, при наличии там густых кустарников.

Птица или крыса?

— В своем отношении к пернатым, в частности к врановым, минчане разделились на две группы: для одних они источник антисанитарии, другие же поднимают тревогу, как только видят, что пытаются разрушить гнезда, например, во время обрезки крон деревьев, — рассказывает С. Левый. — Настроенным против врановых мы в «Ахове птушак Бацькаўшчыны» говорим о ситуации, которая может сложиться, если это семейство исчезнет из города вместе с чайками. Оба вида играют важную защитную роль, так как в своем рационе используют большую часть пищевых отходов человека. Если изгнать этих пернатых, их нишу тут же займут грызуны. Кого выбираете: ворону или серую крысу?

Вороне бог послал…

Допустим, в каком-то дворе поселились грачи и на следующий год все его жители решили, что им это не нужно. Самый, казалось бы, логичный вариант заключается в разрушении пустых гнезд, однако эта мера может и не сработать: птицы прилетят и на том же месте построят себе новые жилища. Более радикальное решение — это обрезка крон деревьев. Но, во-первых, подобные действия лишают двор красоты и летней тени, во-вторых, врановые, скорее всего, просто переселятся в соседний двор. И как действовать тогда? Продолжать уродовать деревья?





— В Малорите был довольно показательный случай: когда сильно обрезали ветки, грачи начали вить гнезда прямо на голом стволе, — приводит пример С. Левый. — Такое поведение для этих птиц — большая редкость, а вывод прост: и дерево пострадало, и проблему не решили.





По его мнению, всё дело в отношении людей к соседству с птицами. Да, в Минске есть места, где представители семейства собираются на ночевку, там обычно много помета и стоит шум, но с некоторыми трудностями попросту необходимо мириться.





— Не стоит забывать, что виды, о которых мы говорим, очень быстро приспосабливаются. Для них, как и для грызунов, город — это кормушка. Поэтому за последние 30 лет практически все серые вороны переселились из леса в крупные населенные пункты: здесь меньше хищников и гораздо легче находить пропитание, — объясняет собеседник. — Таким образом, у нас есть два возможных выхода: поменять отношение к птицам, понять, что неудобства, которые они доставляют, несравнимы с важностью выполняемой ими роли. Либо же разобраться с проблемой сбора и утилизации пищевых отходов. Если у врановых не будет возможности питаться мусором, они перейдут на природные корма: начнут копать червяков, летать на сельскохозяйственные угодья, искать еду в лесах. Сейчас все эти виды обитают на территориях населенных пунктов из-за нас. Это наша ответственность. И только мы, наладив грамотный сбор отходов, можем сделать городскую среду для них непривлекательной.





Андрей Новик, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства:





— Птицы доставляют нам неудобства чаще всего в двух случаях. Мы сталкиваемся с ними на чердаках, в процессе ремонтов зданий, и это добавляет работы. Также они разбрасывают мусор возле контейнеров. На сегодня в Минске реализуется программа по установке модульных площадок для сбора отходов. Эти конструкции выполнены в форме небольших клеток, которые легко ставятся и демонтируются. Они будут предотвращать возможность пернатым раскидывать мусор до момента его утилизации.





Справочно





В соответствии со ст. 19 Закона Республики Беларусь «О животном мире» распространение и численность птиц, ухудшающих санитарное и эстетическое состояние населенных пунктов, жилых, производственных, культурно-бытовых и иных строений либо причиняющих беспокойство жителям, разрешается регулировать исключительно путем разрушения их гнезд в строго определенный период — с 15 августа по 15 февраля (в это время гнезда пустуют).





За незаконное разрушение птичьих гнезд предусмотрен штраф в размере до 30 базовых величин с физического лица, до 100 — с индивидуального предпринимателя и до 500 базовых — с юридического лица.



