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Стартап белорусов стал приложением года на Product Hunt

Проект EduDo белорусской разработки признан мобильным приложением года на платформе Product Hunt. Об этом сообщил один из создателей стартапа Юрий Шлаганов на своей странице в Facebook.


EduDo представляет собой площадку с познавательными видео. Суть проекта — сделать образование обыденным повседневным делом, снизив порог вхождения: материал подается в интерактивной и доступной форме. Дисциплины включают технологии, моду, окружающий мир, бизнес, искусство, а также другие категории.

«Несмотря на все то, что происходит как в нашей родной стране Беларуси, так и в мире, эти ребята находят мужество и мотивацию, чтобы придумывать и создавать. Я горжусь вами!» — написал Юрий о причастных к EduDo людях.
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