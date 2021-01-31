Стартап белорусов стал приложением года на Product Hunt





EduDo представляет собой площадку с познавательными видео. Суть проекта — сделать образование обыденным повседневным делом, снизив порог вхождения: материал подается в интерактивной и доступной форме. Дисциплины включают технологии, моду, окружающий мир, бизнес, искусство, а также другие категории.





«Несмотря на все то, что происходит как в нашей родной стране Беларуси, так и в мире, эти ребята находят мужество и мотивацию, чтобы придумывать и создавать. Я горжусь вами!» — написал Юрий о причастных к EduDo людях.