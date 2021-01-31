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По видеоблогу ксендза Вячеслава Барка назначили еще 11 экспертиз

Высказывания священника будут изучать «психологи».




29 января настоятеля Россонского костела Святого Иосафата Кунцевича Вячеслава Барка снова вызвали в Следственный комитет.

Уже третий месяц длится проверка содержания его высказываний в видеоблоге на YouTube, имеющем около 5 тысяч подписчиков.

Следователи устанавливают, нет ли в высказываниях ксендза призывов к экстремизму и разжиганию межнациональной вражды. Две проведенные лингвистические экспертизы показали, что нет.

«Лингвистические экспертизы две получили, с ними познакомили. Там написано, что призывов к экстремизму нет, и нет оснований возбудить уголовное дело. Будут еще психологические экспертизы: психологи будут изучать, к кому речи направлены, и нет ли в них призывов к каким-то группам в обществе, чтобы разжигать вражду», — рассказал Вячеслав Борок в комментарии «Радыё Рацыя».

Ксендз Вячеслав Борок говорит, что следователи назначили еще 11 экспертиз, и что во внимание Следственного комитета попали 8 видеороликов его блога.

Вячеслав Борок категорически отрицает намерения деструктивного влияния на общество. И утверждает, что ведет свой видеоблог ради популяризации Божьего слова, и ради христианского и патриотического воспитания своих земляков.

Ксендз Вячеслав говорит, что те же цели он преследовал, размещая в социальных сетях произведение Владимира Цеслера «Стоп лукашизм».

Однако в декабре прошлого года он был осужден по административной статье 17.10 («Пропаганда или публичное демонстрирование и (или) распространение нацистской символики и атрибутики»).

10 суток ксендз провел под арестом в витебском изоляторе временного содержания. 
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