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ОАЭ разрешит иностранцам получить гражданство

Объединенные Арабские Эмираты станут первой страной в Персидском заливе, которая разрешит иностранцам получать гражданство, пишет Gazeta.ru со ссылкой на государственное новостное агентство WAM.



Претендовать на гражданство смогут инвесторы, врачи, изобретатели, ученые, интеллектуалы, работники искусства и члены их семей. Заявки будут рассматривать правительство и местные органы исполнительной власти.

“Новое постановление направлено на привлечение талантливых людей, которые будут способствовать нашему развитию”, — приводятся слова премьер-министра ОАЭ, шейха Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума.

Требования разнятся для профессий, но по общему правилу кандидату нужно иметь не менее 10 лет опыта и рекомендательное письмо от авторитетных фигур в ОАЭ.
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