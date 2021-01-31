+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

ДФР заинтересовался работой регионального портала Орши

В Департамент финансовых расследований КГК 29 января были вызваны на допрос в качестве свидетелей несколько человек, имевших отношение к сайту orsha.eu. Об этом сообщает редакция портала.


Все, кого вызвали на допрос в ДФР, подписали расписку о неразглашении тайны следствия и поэтому неизвестно о чем велась речь.

Владельцем регионального сайта orsha.eu появляется Игорь Казмерчак. Он также владеет магазином сувениров «Цудоўная крама». Осенью в течение трех месяц ДФР проводил проверку в отношении Казмерчака о неуплате налогов, однако нарушений не было выявлено. Редакция высказывает предположение, что нынешние вызовы на допросы в ДФР, вероятно, связаны с финансовой проверкой Игоря Казмерчака как владельца сайта orsha.eu.

В январе 2020 года власти предприняли усиленное давление на региональные независимые порталы. 29 января силовики провели обыск в редакции Hrodna.life, а также дома у редактора портала NewGrоdno.by Игоря Ремзика. Был начат административный процесс якобы за хранение материалов, признанных экстремистскими.

Ранее, 26 января, состоялись обыски у издателя, директора и в офисе брестского журнала «Бинокль». Тогда в рамках проверки по якобы неуплате налогов сотрудники Комитета государственного контроля забрали технику и документы.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
О параличе правоохранительной системы.
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]