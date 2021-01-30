В Новую Боровую снова приезжали «неопознанные люди» в штатском
В субботу утром в микрорайоне были замечены неизвестные в штатском, которые открывали двери подъездов своим чипом.
Как сообщает подписчик телеграм-канала Беларусь головного мозга, неизвестные ходили по дворам, фотографировали окна, заходили в подъезды, поднимались на лифте и ходили по этажам, пишет "Солидарность".
На днях в Новой Боровой молодчики в красно-зеленом наклеивали на стекла госфлаги.
14:54 30/01/2021
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