На солиста камерного хора Дениса Иванова составили еще один протокол, он остается под стражей
Артиста камерного хора Дениса Иванова «перезадержали», на него составлен еще один протокол. Об этом TUT.BY сообщили друзья задержанного.
Денис Иванов. Фото: budzma.by
Задержанный 25 января Денис Иванов должен был выйти на свободу 28 января: состоявшийся накануне суд отправил его дело на доработку, а в четверг истекали трое суток с момента его задержания. Однако друзья так и не дождались Иванова. На Окрестина, где Денис содержался эти трое суток, заявили, что его там нет, так же ответили в Первомайском РУВД и в других ИВС страны.
Найти Дениса в Первомайском РУВД все же удалось адвокату, но его так и не допустили к подзащитному.
29 января прошел еще один суд, на котором и выяснилось, что на артиста составлен новый протокол. Дело вновь отправлено на доработку. Срок задержания по второму протоколу истекает в воскресенье, 31 января.
Денис Иванов — лауреат международных конкурсов, солист Камерного хора Беларуси. Его задержали вечером 25 января на рабочем месте в Белгосфилармонии. Долгое время его местонахождение оставалось неизвестным.
14:30 30/01/2021
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