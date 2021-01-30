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В Беларуси вновь за сутки более 1800 человек заболели коронавирусом

В Беларуси за минувшие сутки зарегистрированы 1852 пациента с COVID-19, выписаны — 2100 пациентов. Об этом сообщает Минздрав в своем телеграм-канале.


Умерли за день — 10 человек.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы — 246 570 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 233 499 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 708 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

В стране за сутки выполнено 18 266 тестов. Всего в стране проведено 4 453 387 тестов.
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