В Беларуси вновь за сутки более 1800 человек заболели коронавирусом

Умерли за день — 10 человек.





Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы — 246 570 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 233 499 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.





За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 708 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.





В стране за сутки выполнено 18 266 тестов. Всего в стране проведено 4 453 387 тестов.







