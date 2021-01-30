12 человек на 4 нарах: заключенные передали записку из изолятора на Окрестина
Минчане, задержанные за участие в уличных акциях протеста, передали записку из Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина.
1ёЗаписка, переданная из изолятора / Еврорадио
Еврорадио выяснило, что небольшой лист бумаги вынес один из "неполитических" заключенных, который какое-то время провел в камере с "политическими".
Заключенные пишут, что в их камере размером примерно 2,5х5,5 метра было 12 человек и всего 4 койки. Матрасов не было вообще, а при выключении вытяжки по стенам стекала вода — конденсат от дыхания. Все это происходит на фоне пандемии коронавируса и жёсткой второй волны заболеваний в Беларуси.
В конце декабря Еврорадио получило от одного из слушателей ответ на запрос об условиях содержания в изоляторах Минска. В нем говорится, что милиция нарушений не обнаружила. А также — что претензии людей "вызваны непониманием условий строгой изоляции".
14:05 30/01/2021
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