1ёЗаписка, переданная из изолятора / Еврорадио





Еврорадио выяснило, что небольшой лист бумаги вынес один из "неполитических" заключенных, который какое-то время провел в камере с "политическими".





Заключенные пишут, что в их камере размером примерно 2,5х5,5 метра было 12 человек и всего 4 койки. Матрасов не было вообще, а при выключении вытяжки по стенам стекала вода — конденсат от дыхания. Все это происходит на фоне пандемии коронавируса и жёсткой второй волны заболеваний в Беларуси.





В конце декабря Еврорадио получило от одного из слушателей ответ на запрос об условиях содержания в изоляторах Минска. В нем говорится, что милиция нарушений не обнаружила. А также — что претензии людей "вызваны непониманием условий строгой изоляции".



