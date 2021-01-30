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Финансовая милиция пришла в помещение Symbal.by

Финансовая милиция (ОБЭП) пришла в помещение Symbal.by на проспекте Машерова. Об этом сообщил владелец Symbal.by Павел Белоус.

В магазине Symbal.by / Еврорадио

Раньше здесь был оффлайн-магазин патриотических белорусских товаров в национальных цветах. Но летом этот бизнес был вынужден закрыться под давлением властей. Когда об этом стало известно, в магазин выстроилась длинная очередь, разгонять которую приезжал ОМОН, передает "Еврорадио".
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