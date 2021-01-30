На литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью произошёл сбой
Около 6:00 30 января произошел сбой программного обеспечения системы таможенного оформления на литовских пунктах пропуска, расположенных на границе с Беларусью.
Очередь на погранпереходе "Котловка" / gpk.gov.by
Об этом со ссылкой на литовских пограничников сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
Пока что Таможенная служба Литвы оформляет транспорт в ручном режиме. Пропускная способность пограничных пунктов снизилась более, чем в два раза.
ГПК Беларуси рекомендует грузоперевозчикам, выезжающим в Литву, учитывать данную информацию при планировании поездок. И обещает сообщить о том, когда литовские пункты пропуска возобновят работу в штатном режиме.
Сбои таможенного ПО на литовской границе происходят регулярно. Предыдущий случился 13 декабря 2020 года в 14:30. Тогда огромные очереди из фур образовались на международном пункте пропуска "Бенякони" ("Шальчининкай" с литовской стороны).
Но в белорусском Госпогранкомитете считают, что реальная причина очередей — прибыль от ввоза топлива из Беларуси в Литву, которую извлекают водители. А также — неритмичность работы литовских таможенников.
12:03 30/01/2021
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