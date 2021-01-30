Фото с выставки о Малом Тростенце / t.me/khliabets





Однако выставка не проработала и часа. В брестское пространство "Прастора КХ", где она открылась, тут же пришёл с проверкой сотрудники МЧС, передает "Еврорадио"





"К сожалению, выставка работать в ближайшее время не будет. Следите за нашими новостями", — написано на страничке "Прасторы КХ" в Facebook.





"В таких условиях работать для нас очень сложно", — добавляет руководитель пространства Оксана Гайко.





27 января в "Прастору КХ" приехали сотрудники Департамента финансовых расследований КГК. Они изъяли несколько папок с документами и ноутбук. Также финансовая милиция провела осмотр в квартире Оксаны Гайко. Оттуда ничего не изъяли, но культур-менеджера забрали на допрос в ДФР. Проверка связана с якобы неуплаченными налогами.