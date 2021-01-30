Чехия почти полностью закрывает собственные границы





Запрет касается всех стран, передает МИД Чехии.





Она вступит в силу уже сегодня с полуночи.

Пересечь границу с Чехией по территории другого государства с севера 30 января будет невозможно, если цель поездки не относится к необходимой. Если человек едет на работу или посетить семью - он все еще сможет заехать в Чехию.



Правительство страны приняло такое решение из-за нестабильной ситуации с COVID-19 в Чехии и распространения в Европе нового штамма коронавируса из Великобритании.



