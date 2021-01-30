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Эпидемиологи Гродно: у привитых от коронавирусной инфекции медиков побочных эффектов не зарегистрировано

В Гродно продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Сейчас – первый этап, во время которого прививаются медицинские работники Гродненской области.



Всего в регионе планируется вакцинировать 1735 медработников региона. Напомним, у нас в стране используется препарат российского производства «Спутник V». Вакцинирование проходит в два этапа с интервалом в 21 день. На протяжении всего времени привитые пациенты наблюдаются у врачей, чтобы вовремя заметить изменения в состоянии здоровья, рассказывает «Гродно Плюс».

— У лиц, получивших первую прививку, побочных реакций в поствакцинальном периоде не зарегистрировано. В дальнейшем планируется иммунизация работников учреждений системы образования и учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, которые имеют как повышенные риски инфицирования, так и высокие риски распространения инфекции в случае заболевания, - рассказывает Ирина Тупик, замглавврача Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии.

Беларусь подписала контракт на поставку первой партии из 170 тысяч доз вакцины. Министерство здравоохранения в первую очередь ориентируется на работу с российскими вакцинами, но также активно сотрудничает по этому вопросу с Китаем.


В стране продолжает действовать масочный режим, введенный еще в ноябре прошлого года, также актуальными остаются рекомендации эпидемиологов по соблюдению социального дистанцирования.

Напомним, на следующих выходных, в первое воскресенье февраля, в Беларуси традиционно проходят вечера встречи выпускников. Специалисты настойчиво рекомендуют воздержаться от празднования, чтобы предотвратить риск распространения коронавирусной инфекции. К тому же, в Гродненской области действует запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.
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