Появилась онлайн-радиостанция, транслирующая только одну песню Виктора Цоя
В интернете заработала радиостанция Peremen.fm, которая транслирует только одну песню: «Перемен» Виктора Цоя.
Диджею перемен
Создатель радиостанции Александр Черкашин написал в Facebook, что запустил ее, чтобы во время прогулок по городу (речь о Москве. — прим. Ред.) все участники могли синхронно подключаться с телефонов и слушать песню в общем порыве.
— Ничто так не сближает, как общая беда и… музыка. С первым, к сожалению, проблем нет, а вот второго слишком много не бывает. Когда я смотрел стримы [с протестов], я подумал, как было бы классно, если бы какая-нибудь смелая радиостанция весь день крутила только «Перемен». <… > И вот я такую станцию сделал.
08:11 30/01/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение