+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Франция запрещает въезд из стран за пределами ЕС

Франция закрывает свои границы для всех путешественников, прибывающих из стран за пределами ЕС. Об этом на вечернем брифинге в пятницу, 29 января объявил премьер-министр страны Жан Кастекс.


Запрет начнет действовать в воскресенье, 31 января.

Французские власти после обсуждений приняли решение пока воздержаться от введения в стране нового карантина, но ужесточают ряд ограничительных мер.

"Въезд во Францию и выезд с нашей территории в страны за пределами Евросоюза будет запрещен за исключением веских мотивов", - сказал Кастекс. По его словам, эта норма вступит в силу с воскресенья.

Глава французского правительства отметил, что условием въезда во Францию из всех стран ЕС будет обязательный негативный ПЦР-тест на коронавирус, исключение будут сделаны для работников, проживающих на приграничных территориях. Все перемещения с материковой части Франции на ее заморские территории будут допустимы лишь по веским мотивам, сказал Кастекс.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
О параличе правоохранительной системы.
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]