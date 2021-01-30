Франция запрещает въезд из стран за пределами ЕС





Запрет начнет действовать в воскресенье, 31 января.





Французские власти после обсуждений приняли решение пока воздержаться от введения в стране нового карантина, но ужесточают ряд ограничительных мер.





"Въезд во Францию и выезд с нашей территории в страны за пределами Евросоюза будет запрещен за исключением веских мотивов", - сказал Кастекс. По его словам, эта норма вступит в силу с воскресенья.





Глава французского правительства отметил, что условием въезда во Францию из всех стран ЕС будет обязательный негативный ПЦР-тест на коронавирус, исключение будут сделаны для работников, проживающих на приграничных территориях. Все перемещения с материковой части Франции на ее заморские территории будут допустимы лишь по веским мотивам, сказал Кастекс.