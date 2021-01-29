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«Россия 1» назвала дворец Путина «недостроенной гостиницей»

Телеканал «Россия 1» снял сюжет о «дворце Путина», в котором говорится, что особняк является недостроенным апарт-отелем.

Один из «строителей», в маске и строительной каске, дал комментарий, что это «апарт-отель, гостиница с номерами, общими зонами, с бассейном».

Видеоролик оппозиционера Алексея Навального, по словам пропагандистов, «напичкан компьютерной графикой». Тем временем оригинальный фильм набрал уже более 101 миллиона просмотров, пишет "Наша Нива".
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