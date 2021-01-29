



Перечень дополнили препаратами для лечения ряда сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы, гормональными препаратами для лечения заболеваний носа и глаз, лечения глаукомы. Ознакомиться со списком препаратов можно, перейдя по ссылке.





Изменения связаны с тем, что указанные препараты чаще всего применяют пожилые люди с хроническими заболеваниями, а они наиболее восприимчивы к заражению коронавирусом. Мера временная.





«Указанная категория граждан входит в группу риска, поскольку наиболее восприимчива к заражению инфекцией COVID-19 и наиболее тяжело переносит данное заболевание. В целях исключения необходимости посещения поликлиники только для выписывания рецептов врача на указанные лекарственные препараты постановлением предоставляется возможность приобретать их за полную стоимость без рецепта врача. Данная мера вводится временно, на период распространения инфекции COVID-19», — сообщили в Минздраве.

