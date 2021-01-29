Дело возбудили в отношении гражданина Литвы — руководителя одного из иностранных торговых домов ОАО «МТЗ». По данным ведомства, в августе 2018 года этот руководитель заключил договор о поставке в адрес представляемого им торгового дома различных моделей тракторов, произведенных ОАО «МТЗ».





«Далее вместо доставки и выгрузки техники торговому дому он умышленно перенаправил ее на склад подконтрольной литовской фирмы. Полученную таким образом продукцию иностранный гражданин вскоре продал третьим лицами — с Минским тракторным заводом не рассчитался», — сказано в сообщении.





Генеральная прокуратура Беларуси в отношении гражданина Литвы и иных лиц возбудила уголовное дело о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере по ч.4 ст. 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

