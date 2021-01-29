В Евросоюзе вводят новую зону карантина





Послы ЕС согласовали новый уровень эпидемиологической опасности - "темно-красную" зону.





В новой зоне будут регионы с наихудшей ситуацией с распространением коронавируса, сообщает Reuters.





Регионы с более чем 500 заражениями на 100 000 жителей в течение двух недель будут входить в "темно-красные" зоны. ЕС уже создал специальную систему, чтобы обозначить уровень распространения коронавируса.





В ЕС считают, что новые "темно-красные зоны" помогут выделить регионы с очень высоким риском, а также помогут придерживаться правил карантина.





Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что туристы из этой зоны должны будут пройти тест перед отъездом и обязательную самоизоляцию по приезду.





По ее словам, эта система будет применяться для поездок в пределах ЕС.