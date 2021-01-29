В Евросоюзе вводят новую зону карантина
К новой зоне отнесут регионы с наихудшей ситуацией с коронавирусом.
Послы ЕС согласовали новый уровень эпидемиологической опасности - "темно-красную" зону.
В новой зоне будут регионы с наихудшей ситуацией с распространением коронавируса, сообщает Reuters.
Регионы с более чем 500 заражениями на 100 000 жителей в течение двух недель будут входить в "темно-красные" зоны. ЕС уже создал специальную систему, чтобы обозначить уровень распространения коронавируса.
В ЕС считают, что новые "темно-красные зоны" помогут выделить регионы с очень высоким риском, а также помогут придерживаться правил карантина.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что туристы из этой зоны должны будут пройти тест перед отъездом и обязательную самоизоляцию по приезду.
По ее словам, эта система будет применяться для поездок в пределах ЕС.
Ранее сообщалось, что вакцину от коронавируса от компании AstraZeneca одобрило Европейское агентство лекарственных средств (EMA).
Для дальнейшего использования вакцины на территории Евросоюза необходимо, чтобы вакцину утвердила еще Еврокомиссия.
Так, вакцина AstraZeneca стала третьим препаратом, который был одобрен европейским регулятором. До этого для использования на территории ЕС были одобрены две вакцины от коронавируса, одна из которых была разработана компаниями Pfizer и BioNTech, вторая - компанией Moderna.
По словам экспертов, вакцина AstraZeneca имеет несколько привилегий: она более дешевая, чем у конкурентов, и имеет более простые условия хранения.
Также сообщалось, что Норвегия с 29 января закрывает государственные границы из-за вспышки коронавируса. На территорию страны смогут въехать лишь норвежцы, сообщила премьер-министр страны Эрна Сульберг.
По информации премьер-министра, ограничения не коснутся медиков из некоторых стран, но большинство трудовых мигрантов вернуться в Норвегию пока не смогут.
Правда, Эрна Сульберг отметила, что такие ограничения помогут сдержать коронавирус, включая его британский штамм.
19:30 29/01/2021
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