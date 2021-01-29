"Белавиа" будет летать в Тбилиси три раза в неделю
С 3 февраля авиакомпания "Белавиа" будет совершать рейсы в Тбилиси трижды в неделю, говорится в сообщении на официальном сайте авиакомпании.
Таким образом, частота выполнения рейсов по маршруту Минск - Тбилиси - Минск увеличивается до трех раз в неделю, пишет "Интерфакс".
Полеты из Минска в Тбилиси будут выполняться по средам, четвергам и воскресеньям, в обратном направлении – по четвергам, пятницам и понедельникам. Время в пути - 3 часа.
19:14 29/01/2021
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