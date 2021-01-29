"Белавиа" будет летать в Тбилиси три раза в неделю

Таким образом, частота выполнения рейсов по маршруту Минск - Тбилиси - Минск увеличивается до трех раз в неделю, пишет "Интерфакс"





Полеты из Минска в Тбилиси будут выполняться по средам, четвергам и воскресеньям, в обратном направлении – по четвергам, пятницам и понедельникам. Время в пути - 3 часа.