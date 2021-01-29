В карцере ИК-1 Новополоцка покончил с собой 25-летний Андрей Дубик, который в 2019 году был осужден по статье 328 и был фигурантом так называемого «дела 37-ми» — одного из самых массовых процессов за последнее время.





Родственники молодого человека рассказали TUT.BY , что три года пока шло следствие, Андрей находился в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске, потом его перевели в ИК-1 в Новополоцке, где он пробыл полгода. 8 января родным от молодого человека пришло последнее письмо, а уже 29 января семье стало известно о его самоубийстве.





— Мы не знаем, что именно произошло и что послужило причиной такого поступка, но в последних письмах он жаловался на психологическое давление, писал, что его вызывало начальство и проводило беседу, чтобы он признал вину, а мы — перестали писать письма в различные инстанции.





За полгода, что Андрей находился в ИК-1 в Новополоцке, у нас было два свидания, также мы переписывались с ним, а 8 января переписка прервалась. Я звонил в колонию, мне сказали, что сын в карцере, но он физически здоров. А сегодня позвонил тюремный психолог (или психиатр) и сказал, что сын совершил суицид. И больше у нас нет никакой информации.





Мы пытаемся дозвониться до колонии, однако в бухгалтерии никто ничего не знает — и это понятно, а по остальным номерам просто никто не поднимает трубку, — рассказывает отец молодого человека, Игорь.





На данный момент семья пытается узнать все обстоятельства произошедшего.





Андрей Дубик был задержан 28 июля 2017 года и проходил обвиняемым по так называемому «делу 37-ми» — одному из самых массовых процессов за последнее время.





Следствие по делу длилось почти три года. Обвиняемые были разделены на группы по различным эпизодам. Но все 37 человек обвинялись в незаконном обороте наркотических средств, а также в создании и участии в преступной организации.





Судебные заседания по этому делу начались в марте 2019 года. Его рассматривал Минский городской суд. Заседания проходили в СИЗО № 1 — из-за большого числа фигурантов. Их судили за работу на два крупных интернет-магазина наркотиков и психотропов, в том числе под названием White&Fluffy.





События датированы 2016−2017 годами, а фигуранты, по версии следствия, вступили в ряды «международных преступных организаций». Товар поставляли из России и Украины.





Среди фигурантов была только одна женщина, остальные — мужчины в возрасте от 18 до 46 лет. Из них почти каждый третий ранее был судим. Из всех обвиняемых под стражей находились 33 человека. В итоге все фигуранты были признаны судом виновными в обороте наркотиков или психотропных веществ (в основном с целью сбыта, но некоторые — без).





Из них 31 человек приговорен к лишению свободы: один фигурант отправится в колонию особого режима на 14 лет, трое в колонию строгого режима (на сроки 3, 4 и 12,5 лет), еще 23 человека — в колонию усиленного режима (от 9 до 15 лет) и плюс четверо в колонию общего режима (2 и 4 года, 6,5 и 14 лет).





В общей сложности их всех приговорили к 331,5 года лишения свободы. Причем самые суровые сроки получили единственная в деле женщина — 14 лет, а также некий мужчина, который по приговору лишен звания «старшина милиции» и приговорен к 15 годам.





Андрей был задержан вместе с другом. При нем было найдено 0,044 грамма марихуаны.





Также в его телефоне были координаты закладки.





— Они с другом поехали покупать кроссовки. У друга этого были координаты закладки. Телефон садился — и он перекинул эти координаты, чтобы не потерялись, на телефон Андрея. Их задержали, привезли в РУВД, а до этого четыре часа Андрей лежал на земле, после этого его избили. Тогда следователь, который это делал, получил выговор, его депремировали.





Пока шло следствие, Андрей был в СИЗО на улице Володарского. Он держался, хоть и было трудно. А вот в колонии не выдержал. Мы надеялись, что суд разберется, потому что доказательств его причастности к преступной группировке и распространению фактически не было.





У нас проходили обыски. Единственное, что нашли — это мои маленькие весы, где обнаружили биологические следы, как нам сказали «биологическую пыль» Андрея. Но разве это доказательства вины? Тем не менее, сын получил 11 лет и 6 месяцев колонии.





Андрей Дубик был признан виновным по части 4 статьи 328 УК — «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов» (действия, совершенные организованной группой) и по части 2 статьи 285 УК — «Участие в преступной организации».





Свою вину Андрей не признавал, была подана апелляция на решение Минского городского суда, однако приговор оставлен в силе.





— И мы, и наш адвокат — все были в шоке от такого решения. Мы простая семья, Андрей был хорошим парнем, после школы поступил в университет на немецкий язык, но ушел оттуда — просто не вытягивал там учебу, пошел работать кладовщиком, готовился пойти в армию.





1 марта ему должно было исполнится 26 лет. Мы не опускали руки, всячески поддерживали его и пытались доказать, что он не виновен, писали жалобы, подавали апелляции. Но в последних письмах Андрея начало проскакивать, что ему морально очень тяжело, — говорит Игорь.



