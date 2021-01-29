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Официально: против Тимы Белорусских возбуждено уголовное дело.

В отношении артиста Тимы Белорусских возбуждено уголовное дело

Об этом сообщили агентству «Минск-Новости» в УСК по г. Минску.

— По данным следствия, ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство – гашиш, массой 0,4 грамма, — рассказала официальный представитель УСК по г. Минску Екатерина Гарлинская.

В отношении артиста возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде залога.

Проведены неотложные следственные действия. 

Назначены химические и судебно-генетические экспертизы, производство которых поручено экспертам ГКСЭ. 

Расследование уголовного дела продолжается.
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