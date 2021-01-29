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Тима Белорусских задержан в Минске по делу о наркотиках

10 января в Минске задержали Тиму Белорусских, по одной их версий, с двумя килограммами гашиша, которые музыкант держал у себя дома.

Тима Белорусских задержан в Минске по делу о наркотиках
Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 5 лет тюрьмы, сообщает телеграм-канал Mash.



Это подтверждает и БТ. Телеграм-канал АТН опубликовал фото Тимы Белорусских в РУВД, подписав фото: "Первые минуты после задержания в одном из РУВД Минска".


Правда, сам Тима попытался "отмазаться": "Все, что вы читаете, — это неправда. Я нахожусь дома, да, но я не под арестом. Все как всегда. Наркотики — это плохо".

Тем временем источник блогера Мотолько сообщает, что Тима Белорусских подозревается по ч1 ст 328 УК РБ. Задержан был в одном из клубов Минска. Но о каких-то 2 кг гашиша речи не было. Он освобождён под залог.
"Белорусский партизан"
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