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Пока не прорвало очередную трубу: коммунальщики воюют с БЧБ-снеговиками с помощью... трактора

Видео войны коммунальщиков с бело-красно-белыми снеговиками с помощью... трактора опубликовал в своем телеграме блогер Мотолько



Протестующие лепят снеговиков с красным средним шаром, а это делает их "оппозиционными". Сейчас власти бросают на борьбу с БЧБ-снеговиками тяжелую технику. Но, как видно по видео, достаётся и обычным снеговикам, передает еврорадио
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