



В министерстве внутренних дел назвали фейком данные о бегстве сотрудников из ведомства и заявили, что укомплектованность даже выросла по сравнению с 2019 годом "несмотря на серьезное негативное информационное воздействие, существенно возросшие нагрузки на сотрудников".





"Инсинуации о повальном бегстве личного состава из органов внутренних дел и внутренних войск остались на уровне фейков. Факты говорят об обратном. Укомплектованность личным составом увеличилась по сравнению с 2019 годом", - заявил замминистра внутренних дел Сергей Хоменко на заседании коллегии МВД в пятницу в Минске, не подтвердив это никакими фактами.





Также замминистра утверждает, что в 2020 году "существенно снизилось количество допущенных сотрудниками нарушений дисциплины и законности".





Напомним, по данным, признанным в ООН, в Беларуси в результате только первых дней протестов были убиты или погибли при неизвестных обстоятельствах как минимум 4 человека, 6 пропали без вести и не менее 450 человек подвергались пыткам и бесчеловечному отношению со стороны силовиков.