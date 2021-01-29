В МВД насчитали 1750 "протестных" преступлений

"Отмечено, что с 9 августа в республике зарегистрировано 1750 преступлений, связанных с массовыми беспорядками, угрозами, насилием, сопротивлением правоохранителям", сообщает пресс-служба МВД.





Из них, по данным ведомства, 667 преступлений совершены якобы в отношении сотрудников органов внутренних дел.





"Кроме того, после призывов в радикально настроенных телеграм-каналах и чатах, направленных на срыв нормального функционирования коммуникаций Белорусской железной дороги, зарегистрирован 161 факт противоправных посягательств на ее объекты", - заявили в МВД.





Тем временем, за преднамеренные убийства безоружных граждан, избиения и пытки в отношении протестующих даже спустя почти полгода не заведено НИ ОДНОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА при наличии достаточного количества фактов и доказательств.